В Уфе в пожаре погибли три человека: прокуратура взяла ситуацию на контроль

Прокуратура Башкирии контролирует выяснение обстоятельств ночного пожара в Уфе. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, возгорание произошло в двухэтажном четырехквартирном доме на улице Белякова. Для координации действий правоохранительных органов и спецслужб на место выезжал прокурор Советского района Уфы Рустам Зубаиров. Надзорное ведомство также взяло на контроль ход и результаты доследственной проверки.

По данным МЧС Башкирии, к приезду первого пожарного расчета здание уже горело открытым огнем. Специалисты Уфимского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали возгорание на площади 50 квадратных метров. К тушению привлекли 36 человек и 14 единиц техники. При разборе завалов обнаружили тела трех погибших – женщин 97 и 68 лет, а также 55-летнего мужчины.

