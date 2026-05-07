НовостиОбщество7 мая 2026 4:53

Жители Башкирии жалуются на работу мобильного интернета: ранее объявили «Беспилотную опасность»

Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром, 7 мая, жители Уфы и нескольких районов Башкирии столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. На сайте Downdetector зафиксировали резкий рост жалоб на связь примерно в 09:20 по местному времени.

По данным телеграм-канала «Объясняем. Башкортостан», операторы связи намеренно отключают часть вышек сотовой связи. Это делается для снижения риска наведения беспилотных летательных аппаратов (дронов) по сигналу мобильной сети.

Ранее председатель Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии Кирилл Первов сообщил о введении на территории республики режима «Беспилотная опасность». Также в аэропорту Уфа введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Жителям рекомендовано соблюдать бдительность и внимательность в текущей ситуации.

