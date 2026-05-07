Сегодня ночью, 7 мая, на улице Белякова в Уфе загорелся двухэтажный четырехквартирный барак. К сожалению, как рассказали в МЧС Башкирии, без жертв не обошлось.

К моменту приезда первого подразделения пожарных наблюдалось открытое горение. Специалисты Уфимского пожарно-спасательного гарнизона потушили возгорание на площади 50 квадратных метров.

В Уфе во время пожара в бараке погибли три человека

Всего к тушению привлекли 36 человек и 14 единиц техники, также приняли участие и представитель других экстренных служб. При разборе места пожара обнаружили тела трех погибших – женщин 97 и 68 лет, а также 55-летнего мужчины.

Сейчас на месте работают дознаватели МЧС, эксперты пожарной лаборатории и следственно-оперативная группа. Причины пожара выясняются.

В экстренном ведомстве напомнили, что ночные пожары очень опасны, а автономный дымовой извещатель может вовремя разбудить жильцов при задымлении.

