В Башкирии вспыхнуло 199 гектаров сухой травы: за последние сутки произошли четыре ЧП

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

За сутки в Башкирии потушили четыре участка с загоревшейся сухой растительностью. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Возгорания зафиксировали в Благоварском, Краснокамском и Чишминском районах, а также в Бирске. Все пожары быстро ликвидировали.

С начала 2026 года в республике произошло шесть лесных пожаров на площади более 55 гектаров и 135 загораний сухой травы на площади более 199 гектаров.

