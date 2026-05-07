Живущих в нищете все меньше: в Башкирии сокращается доля живущих за чертой бедности граждан

Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

Башкирии за семь лет заметно снизилась доля жителей с доходами ниже границы бедности. Об этом рассказали в Башстате.

В 2018 году за чертой бедности находились 12,2% жителей региона, в 2019-ом – 12,3%, а затем показатель начал снижаться. В 2020 году он составил 11,8%, в 2021 году – 11,6%, в 2022 году – 10%, в 2023 году – 9,5%, в 2024 году – 7,7%, а в 2025 году, по предварительным данным, – 7,1%.

Аналитики напомнили, что уровень бедности считают по доле людей, чьи среднедушевые доходы ниже границы бедности. Ее определяют на основе прожиточного минимума с учетом инфляции.

