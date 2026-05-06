В Башкирии нашли мертвыми девять человек

Статистика поисков в Башкирии за апрель 9 погибших, 10 до сих пор не нашли.

За апрель 2026 года в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» по Башкирии поступило 66 заявок о пропавших людях. Из них 42 человека удалось найти живыми, а девять - погибшими.

Также еще 10 человек пока не найдены, их поиски продолжаются. Уточняется, что пять заявок оказались неподтвержденными.

Волонтеры напоминают, что помочь может каждый, кто готов подключиться к поискам. Сообщить о пропавшем или получить помощь можно по бесплатной горячей линии 8-800-700-54-52 или на сайте www.lizaalert.org.

