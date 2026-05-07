В Башкирии прогремят грозы и придет 26-градусная жара

Синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни. Так, 7 мая, в четверг местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер подует с северо-востока и севера, умеренный, но днем во время грозы может стать порывистым. Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов.

В пятницу, 8 мая, местами возможны кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, умеренный. Ночью температура опустится до +7…+12, а днем поднимется до +20…+25.

День Победы, 9 мая, принесет ночью местами осадки, а днем по всей республике пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-восточный и северный, умеренный, днем местами порывы до сильных. Ночью столбики термометров покажут +6…+11, днем – от +13 до +18 градусов, а на юго-востоке будет заметно теплее, до +23.

