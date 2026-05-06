Разбитая дорога в Янаульском районе Башкирии заинтересовала Бастрыкина

Суд обязал отремонтировать трассу еще в 2024 году, но решение до сих пор не выполнено.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о плохих дорогах в Янаульском районе Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Местные жители пожаловались в Информационный центр СК, что уже много лет не могут нормально выехать из своих сел. Речь идет о трассе между Новым Артаулом и Воядами, которая соединяет девять населенных пунктов с райцентром, но асфальта там нет, грунтовку постоянно размывает, а всю дорогу в ямах и колеях. Проехать не могут ни обычные машины, ни скорая, ни пожарные, ни даже школьный автобус, жалуются люди.

В СК добавили, что суд еще в 2024 году обязал чиновников организовать ремонт, но решение до сих пор не исполнили.

В СУ СК по Башкирии по этому факту уже возбудили уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Владимиру Архангельскому доложить, как идет расследование и что делается, чтобы жители наконец получили нормальные дороги.

