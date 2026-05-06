В Кармаскалинском районе шаровая молния за полчаса ударила в дом и сарай

В Башкирии причиной пожаров стали две шаровые молнии.

В Кармаскалинском районе Башкирии произошло сразу два необычных пожара и оба вспыхнули из-за шаровых молний.

Сначала 30 апреля в 22:40 шаровая молния ударила в пустующий деревянный дом в поселке Прибельском. А через полчаса, уже в 23:10, такая же молния попала в сарай в соседней деревне Сарт-Наурузово. Известно, что расстояние между поселками всего три километра.

В обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших. В районной администрации добавили, что все соседние дома и постройки успели вовремя обесточить.

