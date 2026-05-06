В Уфе из-за стройки лицея-интерната перенесли вход на «Уфимское ожерелье»

Дорога к Дудкинской переправе пойдет через «Уфа ЭКСПО».

В столице Башкирии временно изменили схему входа на экотропу «Уфимское ожерелье». Причиной оказалась в строительстве математического лицея-интерната на улице Менделеева.

Как пояснили в мэрии, сейчас попасть на маршрут можно только со стороны клиники «МЕГИ», а прежний вход закрыт. А добраться до Дудкинской переправы теперь можно через выставочный комплекс «Уфа ЭКСПО».

В администрации попросили горожан и гостей Уфы учитывать эти изменения при планировании прогулок.

