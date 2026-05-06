Крышу многоэтажки в Уфе, которая протекает уже восемь лет, наконец залатают

Капитальный ремонт запланирован только на 2029-2031 годы.

В Уфе Следком возбудил уголовное дело из-за крыши, которая течет уже восемь лет. Речь о доме №54/2 по улице Юрия Гагарина.

Жильцы многоэтажки уже давно жалуются в соцсетях: квартиры и подъезды заливает каждый раз, когда идет дождь или тает снег. Из-за постоянной сырости электропроводка может замкнуть, и тогда не избежать пожара.

В администрации Октябрьского района Уфы пообещали, что до конца второго квартала 2026 года управляющая компания «Содружество Уфа» залатает дыры, а вот капитальный ремонт запланирован только на 2029-2031 годы.

Также чиновники пояснили, что дом включен в список объектов, которые ремонтируют за счет средств регионального оператора капремонта. Если жильцы проведут собрание и предоставят протокол в мэрию, оператор может взяться за ремонт и вне очереди. Однако у дома есть проблема: собственники квартир накопили долг по взносам на капремонт в размере 254 108,68 рублей.

Расследование уголовного дела находится на контроле главы ведомства Александра Бастрыкина.

