Группа AY YOlA выступит в селе Исмакаево в честь Дня эпоса «Урал-батыр»

В Башкирии готовятся к новому празднику – Дню эпоса «Урал-батыр», который учредил глава республики Радий Хабиров в 2025 году. Впервые его отметят 8 июня в селе Исмакаево в Белорецком районе.

Глава района Азат Хакимов напомнил, что песня Homay группы AY YOlA напрямую связана с их районом. Хумай, о которой поется в хите, это дочь Солнца, которая указывала путь Урал-батыру. Более того, по одной из версий, сам легендарный герой покоится именно в Белорецком районе, рядом с селом Исмакаево, где даже установлен специальный мемориал.

Подробности праздника глава района обещал сообщить позже.

