Житель Башкирии задолжал ребенку более 1,6 млн рублей и подался в бега

В Башкирии ищут должника по алиментам.

В Аскинском районе Башкирии судебные приставы объявили в розыск мужчину, который перестал платить алименты на своего ребенка.

Как пояснили в УФССП по РБ, исполнительное производство уже давно возбуждено, но должник прячется и не хочет выполнять решение суда. Известно, что его долг перевалил за 1,6 млн рублей. К мужчине уже применили стандартные меры, например, ограничили выезд за пределы России, но это так и не помогло установить его местонахождение.

