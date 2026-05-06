НовостиОбщество6 мая 2026 14:00

Житель Башкирии задолжал ребенку более 1,6 млн рублей и подался в бега

Должнику ограничили выезд за границу, но это не помогло найти его
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии ищут должника по алиментам.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Аскинском районе Башкирии судебные приставы объявили в розыск мужчину, который перестал платить алименты на своего ребенка.

Как пояснили в УФССП по РБ, исполнительное производство уже давно возбуждено, но должник прячется и не хочет выполнять решение суда. Известно, что его долг перевалил за 1,6 млн рублей. К мужчине уже применили стандартные меры, например, ограничили выезд за пределы России, но это так и не помогло установить его местонахождение.

