НовостиЗвезды6 мая 2026 13:29

Памятник Мажиту Гафури в Уфе взяли под охрану

Памятник основоположнику башкирской советской литературы официально охраняется государством
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Поэт сидит с книгой в тюбетейке, а на постаменте выгравированы фамилии авторов. Фото: Башдрамтеатр им.М.Гафури.

В Уфе утвердили предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения - памятника Мажиту Гафури. Соответствующий приказ подписали в Башкультнаследии. Напомним, памятник основоположнику башкирской советской литературы установили еще в 1978 году.

Под охрану попадает не только сама скульптура, но и место, где она стоит - площадь перед Башкирским академическим театром драмы имени Гафури в квартале между улицами Заки Валиди, Советской, Тукаева и Карла Маркса. Также под защитой будет объемно-планировочные и конструктивные решения, техника и материалы.

