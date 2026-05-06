Памятник Мажиту Гафури в Уфе взяли под охрану

Поэт сидит с книгой в тюбетейке, а на постаменте выгравированы фамилии авторов. Фото: Башдрамтеатр им.М.Гафури.

В Уфе утвердили предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения - памятника Мажиту Гафури. Соответствующий приказ подписали в Башкультнаследии. Напомним, памятник основоположнику башкирской советской литературы установили еще в 1978 году.

Под охрану попадает не только сама скульптура, но и место, где она стоит - площадь перед Башкирским академическим театром драмы имени Гафури в квартале между улицами Заки Валиди, Советской, Тукаева и Карла Маркса. Также под защитой будет объемно-планировочные и конструктивные решения, техника и материалы.

