Жителей Уфы напугал черным дым из строящейся многоэтажки

В Уфе жители одного из микрорайонов переполошились из-за пожара в строящейся высотке. Очевидцы заметили дым и вызвали спасателей.

Как позже пояснили в пресс-службе МЧС по Башкирии, на 15-м этаже дома на улице Дружбы народов горел строительный мусор.

К счастью, возгорание потушили еще до того, как на место приехали пожарные. Отмечается, что никто не пострадал.

