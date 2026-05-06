В Стерлитамаке из-за «белого тумана» у жителей слезятся глаза и першит в горле

Предприятия обязали снизить выбросы, но примеси сохранятся до смены погоды.

Жители Стерлитамака забили тревогу из-за непонятного «белого тумана», который повис над городом. Люди жалуются на едкий запах, першение в горле и слезящиеся глаза.

В Минэкологии Башкирии пояснили, что в городе действовал режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Из-за слабого ветра и температурной инверсии вредные вещества не рассеиваются, а копятся прямо в воздухе. Местные предприятия получили прогноз от Башгидромета и по закону обязаны снизить выбросы, но, как бы ни старались, примеси все равно останутся в атмосфере, пока не сменится погода.

Информацию о превышении загрязняющих веществ уже направили в Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Жители тоже могут пожаловаться в эти ведомства, а результаты анализов воздуха публикуют на официальном сайте Минэкологии Башкирии.

