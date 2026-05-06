В Уфе перекрытие улицы Октябрьской революции продлили до Новомостовой

В Уфе с 5 мая закрыли для машин участок улицы Октябрьской революции – от пересечения с улицей Цюрупы до дома №19. Там начались работы по благоустройству. А с 6 мая зону перекрытия расширили: теперь проехать нельзя и до перекрестка с Новомостовой, сообщили в мэрии.

Водителей попросили заранее планировать маршруты с учетом этих ограничений. Благоустройство на исторической улице продлится до 21 июня, так как там идет масштабная реконструкция.

Из-за этого временно изменили маршрут автобуса №6 (ОК Сипайловский – Телецентр). Теперь он объезжает закрытый участок так: Педагогический университет, улица Цюрупы, улица Пушкина, улица Новомостовая, а от остановки «Училище искусств» дальше идет по обычному маршруту.

