Верховный суд Башкирии объяснил решение отпустить мэра Уфы Ратмира Мавлиева под домашний арест. Мера пресечения будет действовать до 28 июня.

– С учетом обстоятельств дела, данных о личности обвиняемого и наличия у него малолетних детей, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для применения самой строгой меры пресечения в виде заключения под стражу. В связи с этим суд пришел к выводу, что цели органов предварительного следствия могут быть достигнуты избранием более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста, – говорится в решении суда.

Как уточнил в беседе с UTV адвокат, Мавлиеву будет запрещено покидать свое жилище и пользоваться интернетом.

Напомним, Мавлиев был задержан на прошлой неделе. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении особо крупной взятки. По версии следствия, мэр:

– вместе с подчиненными организовал отчуждение участка в санатории «Радуга, а затем потребовал от стройкомпании купить за свой счет эту землю в его интересах, обещая взамен покровительство;

– инициировал сбор денег под видом пожертвований с выигравших тендеры на размещение рекламы агентств. Собранные 30 млн рублей шли на счет Фонда социального, культурного и экономического развития. Часть этих денег ушло на покупку автомобиля для муниципалитета – машина за 21 млн рублей использовалась для служебных и личных поездок мэра;

– получил от крупного девелопера 10 млн рублей за общее покровительство и разрешение на сдачу многоквартирного дома в Уфе в эксплуатацию.

Изначально Мавлиева через два дня после задержания отправили в СИЗО. Вину он не признал и заявил, что его оклеветали.

Ранее арест мэра прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров. Он заявил, что Мавлиев останется на должности до решения суда по уголовному делу. Сейчас исполняющим обязанности градоначальника является первый вице-мэр Сергей Кожевников.

