Грозы и шквалистый ветер обрушатся на Башкирию

В горных районах республики ночью похолодает до +2 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В МЧС Башкирии предупредили жителей об ухудшении погоды в четверг, 7 мая. В регионе местами ожидаются грозы и кратковременные дожди. Ветер подует с северо-востока и севера со скоростью 3-8 метров в секунду, но во время грозы порывы могут разогнаться до 14 м/с.

Ночью температура воздуха составит от +9 до +14 градусов, а в горных районах будет заметно прохладнее – всего +2…+7. Днем же станет по-летнему тепло: столбики термометров поднимутся до +21…+26.

Но автомобилистам стоит быть внимательнее: ночью и утром на некоторых участках дорог опустится дымка, видимость упадет до 1-2 километров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.