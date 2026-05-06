Жительница Башкирии ударила мужа ножом в живот во время пьяной ссоры

Сожители вместе выпивали, поссорились, и женщина сама вызвала скорую своему мужчине. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Мелеузовском районе полицейские задержали 53-летнюю женщину, которая подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как рассказали в МВД по Башкирии, в больницу попал ее 54-летний гражданский супруг с ножевым ранением в живот.

По версии следствия, в тот вечер сожители вместе распивали спиртное, и между ними вспыхнула бытовая ссора, которая быстро переросла в драку. Женщина, будучи пьяной, схватила кухонный нож и несколько раз ударила им мужчину в живот. После случившегося она сама вызвала пострадавшему скорую помощь.

Против женщины возбудили уголовное дело. В качестве меры пресечения ей избрали подписку о невыезде. Свою вину женщина признала.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.