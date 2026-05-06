В Башкирии нашли живым пропавшего 14-летнего подростка

Подростка искали сутки и нашли живым в Башкирии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии завершились поиски 14-летнего школьника. Подросток из села Иглино пропал 5 мая, и его местонахождение оставалось неизвестным. К поискам оперативно подключились волонтеры и спасатели, распространив ориентировки и призывы о помощи.

Информация о пропаже быстро разошлась по соцсетям, неравнодушные жители делились приметами подростка и надеялись на лучшее. В день исчезновения он был одет в черную ветровку, белую рубашку, черные брюки и белые кроссовки. К счастью, история закончилась хорошо. Волонтеры сообщили, что подросток найден живым. Подробности того, где он находился все это время и при каких обстоятельствах был обнаружен, пока не раскрываются. Поисковики поблагодарили всех, кто откликнулся и помогал распространять информацию.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.