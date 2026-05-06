Уфимец отсудил аванс за дом у стройфирмы – и еще получил 10 млн рублей сверху

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Строительная компания ООО «СК Гранд Строй» выплатит жителю Уфы более 14 млн рублей за недостроенный дом. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре Башкирии.

В апреле 2024 года мужчина заключил договор на строительство дома и внес аванс 4 795 000 рублей. Работы не закончили в срок, после чего заказчик направил претензию с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги. Ответа он не получил и обратился в Роспотребнадзор.

Специалисты управления подготовили иск и передали его в Октябрьский районный суд. Суд встал на сторону уфимца и обязал компанию вернуть сумму аванса, а также выплатить штраф, неустойку и компенсацию морального вреда.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.