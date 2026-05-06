В Башкирии директор школы оказалась миллионершей – и еще мошенницей. Она похитили деньги из госбюджета

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Шаранском районе Башкирии полиция выявила хищение более одного миллиона рублей. Об этом рассказали в МВД республики.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции выяснили, что с 2022 по текущий год директор школы фиктивно устроила на должность сторожа своего 50-летнего родственника. Мужчина числился в штате, но фактически не работал, а получаемую зарплату женщина присваивала. В итоге она «заработала» более миллиона рублей.

Схема обмана действовала почти четыре года, пока ее не раскрыли полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

– В настоящее время фигурантке избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, – сообщает МВД.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.