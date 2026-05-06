88 человек погибли в результате ЧП в Башкирии: ГК ЧС раскрыл шокирующие данные

Фото: Валерий ШАХОВ.

С начала 2026 года в Башкирии зафиксировали более 1900 пожаров, в которых погибли 88 человек. Об этом рассказал Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Чаще всего, по словам специалистов, возгорания возникают из-за невнимательности – короткого замыкания, забытого электроприбора или непотушенной сигареты. Эти причины приводят к серьезным потерям имущества и человеческим жертвам.

Чтобы избежать пожара, ГК ЧС советует не оставлять включенную технику без присмотра и не курить в постели, так как это одна из частых причин трагедий. Важно держать огнетушитель под рукой и уметь им пользоваться.

Также рекомендуется установить пожарные извещатели и регулярно проверять их работоспособность.

