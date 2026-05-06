В Янауле погасло уличное освещение – все из-за дефицита городского бюджета

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 4 мая в башкирском городе Янауле временно отключат уличное освещение на некоторых улицах с низкой интенсивностью движения. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

Причиной стало недопоступление запланированных доходов в городской бюджет. При этом ради безопасности жителей освещение возле социальных объектов останется включенным.

В ближайшие дни возможны временные отключения и на других малонаселенных улицах, но основные маршруты продолжат освещаться.

Администрация обещает приложить все усилия для быстрого восстановления работы уличного освещения и будет информировать жителей через официальные медиаресурсы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.