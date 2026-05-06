Фото: ГАИ Башкирии

Молодой житель Бирска отметил свой день рождения и пьяным сел за руль Ford. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Башкирии.

Ночью 22-летний парень ехал по одной из улиц города и уснул за рулем. Автомобиль врезался в электроопору. К счастью, все не закончилось трагедией.

Медосвидетельствование водителя показало 0,895 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Также выяснилось, что у молодого человека никогда не было водительских прав.

22-летний житель Башкирии в свой день рождения устроил пьяное ДТП

Автомобиль отправили на штрафстоянку. Мировой суд назначил водителю административный арест на 10 суток.

.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках