Афера на сотни тысяч рублей: как жительница Башкирии обманула государство

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии женщину обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

В феврале 2025 года жительница Давлекановского района подала заявление в Республиканский центр социальной поддержки населения. Она хотела получить деньги для организации собственного дела по производству молочной продукции в рамках нацпроекта «Семья».

Женщина заключила контракт с учреждением, но условия не выполнила. По версии следствия, она не купила крупный рогатый скот, а предоставила фиктивные договоры купли-продажи. Полученные 350 тысяч рублей она потратила по своему усмотрению.

Все материалы направили в Давлекановский районный суд. Также прокуратура через суд взыскала растраченную сумму.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.