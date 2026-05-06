17-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе в Уфе: у пострадавшей серьезные травмы

Фото: ГАИ Уфы

В Уфе 17-летняя девушка получила травмы в результате ДТП. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла вчера рано утром на улице Шота Руставели. 50-летний водитель за рулем Ford Focus, следуя со стороны улицы Российская, сбил девушку, которая переходила проезжую часть пешеходному переходу без светофора.

Пострадавшую с различными травмами доставили в медицинское учреждение. По факту ДТП начато административное расследование.

