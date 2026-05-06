Житель Башкирии избил жену и наставил на полицейского пистолет-зажигалку: недавно состоялся суд

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Абзелиловском районе Башкирии вынесли приговор мужчине, который угрожал сотруднику полиции. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

В январе этого года в дежурную часть поступило сообщение о том, что мужчина нанес избил супругу и угрожал ей убийством, вооружившись пистолетом. Прибывшие полицейские нашли правонарушителя у подъезда. Будучи пьяным, тот достал пистолет-зажигалку и принялся угрожать стражу порядка.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Он признал вину. Абзелиловский районный суд ему назначил условное лишение свободы на год с испытательным сроком на два года.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.