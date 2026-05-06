10-летняя девочка попала под машину на «зебре» в Уфе: школьницу госпитализировали

Фото: ГАИ Уфы

В Уфе 10-летняя девочка попала под Nissan Qashqai на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

Авария произошла вчера около 14:00 на улице Менделеева, когда 55-летний водитель ехал со стороны улицы 50 лет СССР в сторону бульвара Молодежный. Ребенка с травмами госпитализировали.

По факту ДТП начали административное расследование. В ГАИ напомнили водителям о необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами и пропускать граждан.

