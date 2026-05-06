В Башкирии запретят продавать алкоголь в магазинах: почему и когда именно

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии запретят продавать алкоголь 26 мая – в единый день проведения мероприятий, посвященных «Последнему звонку». Об этом рассказали в Министерстве торговли и услуг республики.

Ограничение установлено статьей 6.2 закона Республики Башкортостан от 1 марта 2007 года № 414-з. При этом запрет не касается розничной продажи алкоголя в заведениях общественного питания.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.