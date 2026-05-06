В Уфе мэрия изымает землю и дом у собственника: на месте предполагается комплексная застройка

В Советском районе Уфы для комплексного развития территории изымают земельный участок и нежилое здание. Такое решение приняло Управление земельных и имущественных отношений мэрии.

Под изъятие попали участок рядом с домом №54 по улице Электрификации и строение по тому же адресу. Решение приняли на основании обращения предприятия «ИнвестСтрой» в рамках договора по развитию жилого квартала, ограниченного проспектом Октября и улицами имени города Галле, Комсомольской и Бессонова.

Застройщик должен оплатить выкуп недвижимости, провести оценку имущества и убытков, организовать переговоры с владельцем, а также подготовить проект соглашения об изъятии.

