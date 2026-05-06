«Не вернулся со школы»: в Башкирии пропал 14-летний мальчик

В Башкирии ищут 14-летнего Егора Кочкина из села Иглино. Об этом рассказали в региональной общественной организации «Поиск детей – Башкортостан».

По данным волонтеров, вчера мальчик ушел в школу и не вернулся. У подростка худощавое телосложения, ростом 170 сантиметров и светлые волосы. Был одет в зеленую ветровку, школьную форму и белые кроссовки, носит очки.

Всех, кто знает, где может находиться молодой человек, просят обратиться в полицию по номеру 112 или в дежурные службы РОО «Поиск детей – Башкортостан» по телефонам 8-927-969-89-19 и 8-917-383-56-87.

