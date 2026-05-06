Провожают с военными почестями: в Уфе идет церемония прощания с Константином Толкачевым

Фото: Администрации главы Башкирии

Сегодня, 6 мая, в Уфе началась церемония прощания с председателем Государственного Собрания – Курултая Башкирии Константином Толкачевым. Она проходит в Доме Госсобрания на улице Заки Валиди, 40, продлится до 11:00, затем начнется траурный митинг.

Константина Толкачева провожают в последний путь с военными почестями и участием высших должностных лиц республики. Видеотрансляцию церемонии можно посмотреть на канале администрации главы Башкирии во «ВКонтакте».

Константин Борисович умер в ночь на минувший понедельник, 4 мая, после продолжительной болезни. Глава республики издал указ о создании государственной комиссии по организации похорон. В комиссию вошли 11 чиновников. Возглавил ее исполняющий обязанности руководителя администрации главы Башкирии Искандер Ахметвалеев. Также в составе комиссии заместитель председателя Госсобрания Салават Хусаинов и исполняющий обязанности главы администрации Уфы Сергей Кожевников.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.