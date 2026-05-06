Природные пожары в Башкирии: за сутки случились три ЧП

В Башкирии за прошедшие сутки зарегистрировали три возгорания сухой травы в Калтасинском, Краснокамском районах и Янауле. Все пожары потушили, рассказали в Государственном комитете по чрезвычайным ситуациям республики.

С начала 2026 года в регионе зафиксировали шесть лесных пожаров общей площадью более 55 гектаров. Кроме того, зарегистрировали 131 случай возгорания сухой растительности на площади свыше 191 гектара.

