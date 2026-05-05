ФК «Уфа» присудили техническое поражение, потому что команда не смогла прилететь на матч из-за опасности БПЛА

Фото: ФК "Уфа"

Футбольный клуб «Уфа» не смог прилететь на матч против СКА-Хабаровска из-за угрозы беспилотной опасности и за это получил техническое поражение со счетом 3:0. Такое решение принял дисциплинарный комитет РФС. Об этом сообщила пресс-служба команды.

– Дополнительная информация будет опубликована после получения официальных документов, – передали в клубе.

Напомним, футболисты «Уфы» должны были вылететь из башкирской столицы на матч 32-го тура ФНЛ 2 мая. Из-за объявления режима беспилотной опасности и закрытия воздушного пространства рейс сорвался, и в итоге встреча была отменена.

