Грозы и 26-градусную майскую жару пообещали жителям Башкирии

Синоптики обещают тепло до +26, но с кратковременными ливнями.

В ближайшие дни погода в Башкирии будет теплой, но неустойчивой. По словам республиканских синоптиков, солнце будет сменяться дождями и даже грозами.

Сегодня, 6 мая, существенных осадков не ожидается, разве что днем на юге пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер подует с юго-востока, умеренный, но во время грозы может стать порывистым. Днем воздух прогреется до +20…+25 градусов.

В четверг, 7 мая, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью ветер будет слабым и переменчивым, а днем сменится на северо-восточный и северный, умеренный. Ночью температура опустится до +7…+12 градусов, днем станет еще теплее – до +21…+26.

В конце рабочей недели, 8 мая, характер погоды не изменится: местами все так же возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер ночью слабый, переменных направлений, днем – северо-восточный и северный, умеренный. Ночью столбики термометров покажут +7…+12, а днем – от +18 до +23 градусов.

