НовостиЧто происходит5 мая 2026 16:15

В Янауле на тихих улицах отключат фонари ради экономии бюджета

В Башкирии город остался без уличного света из-за нехватки денег в казне
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Администрация Янаула пообещала оставить освещение возле школ и больниц.

Администрация Янаула пообещала оставить освещение возле школ и больниц.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Янауле решили сэкономить на уличном освещении и на некоторых улицах, где мало машин и пешеходов, свет временно погасят. Администрация объяснила, что вынуждена пойти на этот шаг из-за того, что запланированные доходы в бюджет города не поступили в полном объеме. При этом фонари возле социальных объектов – школ, больниц и детских садов – останутся включенными.

В мэрии предупредили, что в ближайшие дни отключения возможны и на других малолюдных улицах, но основные маршруты будут освещать, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. Чиновники заверили, что делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию и поскорее вернуть свет на улицы.

