В Башкирии в СНТ «Авиатор» мужчина напал на соседей и пнул девочку

Фото: СУ СКР по РБ

В Чишминском районе предъявили обвинение 44-летнему жителю Уфы. Его обвиняют в хулиганстве с применением насилия и предметов, которые использовались как оружие. Об этом сообщает СУ СКР по Башкирии.

По данным ведомства, всё случилось вечером 2 мая в садовом товариществе «Авиатор». Мужчина поругался с соседями по даче из-за какой-то мелочи и сразу перешел к рукоприкладству. Сначала он напал на женщину и при этом кричал, что убьет ее, а потом ударил ногой ее четырехлетнюю дочку.

После этого он выхватил трость у мужчины с инвалидностью и несколько раз огрел его по голове. Один из свидетелей попытался заступиться за пострадавших, но уфимец столкнул его в овраг и мужчина тоже получил травмы.

Информация о том, что мужчина постоянно скандалит и применяет насилие, всплыла после того, как в соцсетях заметили жалобы соседей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.