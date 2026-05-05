В Башкирии отберут спортсменов в сборную России на Олимпиаду-2028

Спартакиада народов России пройдет в августе 2026 года в семи регионах, включая Башкирию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В августе 2026 года в семи регионах страны, и Башкирия в их числе, пройдет Спартакиада народов России, и этот турнир станет главным этапом отбора в сборную на Олимпийские игры, которые состоятся в Лос-Анджелесе в 2028 году. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Министр спорта республики Руслан Хабибов рассказал, что на территории Башкирии во время Спартакиады проведут соревнования сразу по шести видам спорта: велоспорт, гребной слалом, фехтование, плавание, спортивная борьба и триатлон. Таким образом, местные спортсмены смогут побороться за место в олимпийской сборной прямо дома, не выезжая в другие регионы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.