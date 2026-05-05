В Башкирии перед Курбан-байрамом скот проверят на бруцеллез

Ввоз жертвенных животных разрешен только из благополучных регионов.

В преддверии Курбан-байрама Госкомитет Башкирии по ветеринарии напомнил жителям о правилах перевозки, содержания и забоя животных. Новые требования строгие: мелкий рогатый скот перед тем, как отправить на убой, должен пройти проверку на бруцеллез. Сделать это нужно не раньше чем за 40 дней и не позже чем за 30 дней до забоя.

Жертвенных животных разрешается ввозить только из регионов, благополучных по болезням. Скот обязательно ставят на учет, отправляют на карантин и маркируют в специальном компоненте «Хорриот». Сам убой разрешен только в специальных пунктах или на оборудованных площадках, а вот биологические отходы, типа рога, копыта, шкуры, каныга и прочее нужно не выбрасывать, а сжигать.

Категорически запрещено кидать их в бытовые мусорные контейнеры или вывозить на свалки. Уничтожать отходы является обязанностью самих владельцев, но делать это придется под контролем государственной ветеринарной службы.

Нарушителям грозит административная ответственность. Если возникли вопросы, местные жители могут обратиться в районные ветеринарные станции или позвонить на горячую линию госкомитета по телефону 8-800-77-55-828.

