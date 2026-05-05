В Башкирии грибники собрали первые строчки

В Башкирии стартовал сезон тихой охоты и любители собирать грибы уже делятся первыми трофеями. Так, в лесах республики появились строчки, которые считаются одними из первых весенних грибов.

Жительница Чекмагуша Ляйсан К. на майские праздники выбралась в лес с семьей и вернулась не с пустыми руками: удалось набрать полведра грибов.

Женщина рассказала, что строчки очень вкусные и их семья обожает жарить их с картошкой, но искать грибы приходится долго, и нужно знать особые места.

- Труды того стоят, аромат строчков ни с чем не сравнить, а замороженные грибочки потом станут украшением любого блюда, - рассказала она.

Напомним, что весенние грибы требуют очень внимательной обработки: их нужно обязательно дважды отварить, чтобы уничтожить опасный токсин.

