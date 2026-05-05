Школы Башкирии перейдут на платформу «Московская электронная школа»

Соглашение о внедрении МЭШ подписали в Москве 5 мая.

Школы Башкирии перейдут на новую платформу. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. По его словам, в жизни школьников, их родителей и учителей наступают большие перемены, так как регион переходит на единую цифровую платформу «Московская электронная школа». Соглашение о внедрении этой системы подписали сегодня, 5 мая, в Москве.

Большинство школ начнут работать по-новому уже к 1 сентября, а остальные подключатся до конца года, отметил Хабиров. Он подчеркнул, что учителя наконец вздохнут свободнее, так как для них обещают меньше бумажной работы, возможность повышать квалификацию и перенимать лучшие практики коллег. Родители также смогут в пару кликов узнавать успеваемость ребенка, записывать его на кружки и оформлять любые документы без лишних походов по кабинетам.

– Детям платформа даст интересные уроки и образовательные программы, доступ к огромной библиотеке знаний, которая полностью соответствует всем федеральным стандартам, – рассказал руководитель региона.

Конечно, регион мог бы создать свою платформу, добавил Хабиров, но на это ушли бы годы и миллиарды рублей.

– «Московская электронная школа» уже обкатана в ряде регионов, и мы рады тоже включиться в этот проект, – заключил глава.

