В Уфе 6 мая перекроют несколько улиц в Черниковке

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В мэрии Уфы предупредили водителей о временных неудобствах в Черниковке в среду, 6 мая. Там пройдет 77-я легкоатлетическая эстафета, посвященная 81-й годовщине Победы.

Чтобы спортсмены никому не мешали и сами были в безопасности, с 9:00 до 14:30 закроют проезд по нескольким улицам. В список перекрытий попали:

- улица Комарова (от Минского Пинского до Конституции);

- улица Пинского (от Комарова до Кольцевой);

- нечетная сторона Кольцевой (от Космонавтов до Первомайской);

- улица Первомайская (от Кольцевой до Комарова);

- проезд вдоль парка Победы (от Западной до Комарова).

Из-за этого временно изменятся маршруты троллейбусов №4, 15 и 22. Троллейбус №4 пустят по улицам Пекинской, Вологодской, Кольцевой, Машиностроителей, Первомайской, Ульяновых и дальше до депо №2. №15 в прямом направлении поедет по бульвару Тухвата Янаби, улицам Ферина, Сельской Богородской, Вологодской, Орджоникидзе, Машиностроителей, Кольцевой, а обратно – по Кольцевой, Ульяновых, Первомайской, Машиностроителей, Орджоникидзе, Вологодской, Сельской Богородской, бульвару Тухвата Янаби, бульвару Баландина, улице Мушникова до остановки «Уфимский ДОК». Троллейбус №22 будет курсировать только от «Уфа-Арены» до «Бульвара Славы» и обратно.

В мэрии также посоветовали заранее переставить автомобили в другое место, если на это время запланированы поездки.

