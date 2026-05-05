Стало известно, когда откроют понтонный мост в Бирске

В Бирске 5 мая завершили установку понтонного моста через Белую.

Администрация Бирского района наконец прояснила ситуацию с понтонным мостом через реку Белую, которым очень интересуются местные жители. Напомним, мост является сезонным: на зиму его разбирают, а вместо него работает ледовая переправа. Так, прошлой зимой мост простоял до начала декабря. Весной же конструкцию собирают заново, и перед открытием нужно убедиться, что по ней безопасно ездить.

В мэрии рассказали, что сегодня, 5 мая, установка моста уже завершается, а уже завтра специальная комиссия примет объект, и только после этого решат, когда открывать переправу.

- Мы понимаем, что понтонный мост важен для жителей района, и надеемся на скорое завершение всех необходимых процедур, - добавили в администрации.

