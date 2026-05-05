В Башкирии «Бессмертный полк» в 2026 году пройдет онлайн

«Бессмертный полк» в этом году пройдет в онлайн-формате. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В этом году акция «Бессмертный полк» в Башкирии пройдет в онлайн-формате, сообщил глава республики Радий Хабиров. Он пояснил, что это непростое решение продиктовано требованиями безопасности, но внимание к самой народной и любимой акции от этого не станет меньше.

Хабиров пригласил всех жителей, кто бережно хранит память о своих героях, присоединиться к интернет-шествию, которое начнется в 12:00 по местному времени на сайте 2026.polkrf.ru. Регистрация участников завершается уже 6 мая. Подать заявку можно на сайте 2026.polkrf.ru, а также в мини-приложениях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «МАКС».

Глава Башкирии добавил, что хранить память о подвигах героев и передавать ее следующим поколениям – священный долг каждого, а «Бессмертный полк» – это еще одна возможность низко поклониться защитникам Отечества.

