В Уфе обесточили трамвайные пути от Воровского до Центра молодежи

В Уфе авария на кабеле оставила без света трамвайную линию. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе сегодня, 5 мая, утром на контактной сети трамвая отключилось напряжение. Произошло это в 10:55. Обесточенным оказался участок от улицы Воровского до Центра молодежи на улице Мингажева. Причиной, по данным властей, стало повреждение кабеля на 6 киловольт, который питает тяговую подстанцию ТП-19.

Из-за этого маршруты №5, 16 и 18 временно поменяли схему движения. Теперь они ходят от трамвайного депо имени Зорина до Госцирка.

В мэрии сообщили, что служба энергохозяйства МУП «УфаГЭТ» уже взялась за восстановление и на месте работают бригады электриков, они ищут точное место повреждения.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.