Прощание со спикером Курултая Башкирии Константином Толкачевым: назначены дата и место

Завтра, 6 мая, в Уфе пройдет церемония прощания с председателем Государственного Собрания – Курултая Башкирии Константином Толкачевым. Об этом рассказали в пресс-службе парламента республики.

Прощание состоится в Доме Госсобрания Башкирии на улице Заки Валиди, 40 – с 09:00 до 11:00. Траурный митинг начнется в 11:00.

Константин Толкачев скончался в ночь на 4 мая после продолжительной болезни на 74-м году жизни. Он возглавлял региональный парламент 27 лет и стоял у истоков парламентаризма в республике.

