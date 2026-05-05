Житель Башкирии обворовал сожительницу погибшего участника СВО: мужчина украл Орден Мужества

Жителя Башкирии будут судить за кражу орден участника СВО. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

43-летний мужчина из Белебея в декабре прошлого года пил со знакомой у нее дома. Женщина уснула, и он решил воспользоваться моментом. Он забрал Орден Мужества, а также дрель-шуруповерт и акустическую колонку, которые стоят 37 тысяч рублей. Награду посмертно получил сожитель потерпевшей – участник специальной военной операции.

Мужчина признал вину. Ранее его уже судили за преступления против собственности. Возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Незаконное приобретение государственных наград Российской Федерации». Все материалы направлены в Белебеевский городской суд для рассмотрения по существу.

