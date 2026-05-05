Уфимский аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов: режим беспилотной опасности в Башкирии снят

В аэропорту Уфы сняли все ограничения и возобновили прием и выпуск самолетов. Об этом рассказал председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Ночью в регионе вводили режим «Ракетная опасность». Из-за угрозы ограничили работу аэропорта Уфы почти на два часа. Потому меры безопасности вновь усилили – уже из-за «Беспилотной опасности». Это повлияло на расписание рейсов. Спустя пять часов ограничения отменили, и аэропорт вернулся к обычному режиму работы.

